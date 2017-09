Pulcinella internazionale a Le vie dei Festival

Questo spettacolo presenta l’originale, autentico e inimitabile Pulcinella napoletano di Gaspare Nasuto, burattinaio e scultore particolarmente noto all’estero e considerato tra i grandi maestri della tradizione napoletana di burattini, punto di riferimento per chiunque voglia avvicinarsi ai segreti delle Guarattelle napoletane, antico tipo di burattini a guanto nati a Napoli nel 1500 circa.

Nelle creazioni di Nasuto, attivo dal 1989, si fondono cinque secoli di arte dei burattini napoletani: dalla costruzione dei burattini, finemente intagliati in legno di noce e ciliegio, alla cura minuziosa del teatrino, dall’uso della pivetta – lo strumento che il burattinaio tiene in fondo al palato durante le rappresentazioni per ottenere la voce particolare di Pulcinella – all’esclusiva e sorprendente tecnica di movimento dei burattini e a una potenza recitativa che fanno degli spettacoli performance teatrali incredibilmente moderne.



Gaspare Nasuto è tra i maestri dell’animazione dei burattini col suo stile unico di manipolazione che rendono i suoi spettacoli densi di magia. La costruzione di un guanto o buratto perfetto è alla base del suo lavoro, il vestito del burattino deve essere capace di assorbire i movimenti della mano che racchiude la secolare drammaturgia delle guarattelle napoletane.



