Pulcinella alla corte dei miracoli arriva al Teatro Aurelio

In occasione della stagione bambini 2020 presso il Teatro Aurelio di Roma, la compagnia Romana "Pulcinellarte" metterà in scena il "manifesto della commedia dell'arte Partenopea" ossia PULCINELLA ALLA CORTE DEI MIRACOLI . Lo spettacolo è una produzione di “Pulcinellarte” e “Tammorr’ ‘e rose” : L’idea nasce dal progetto culturale degli artisti Manuel Pernazza e Alessia Luongo sulla diffusione delle tradizioni popolari campane (teatrali e musicali). Il progetto trova il suo culmine nell’incontro speciale tra i due artisti, con ciò ci sono concatenati, studi, passioni e obiettivi : Alessia Luongo porta avanti le tradizioni popolari della sua terra ovvero L’Irpinia recuperando canti, maschere e fiabe della sua zona che si tramandano esclusivamente via orale, e Manuel Pernazza essendo un interprete della maschera di Pulcinella di tradizione porta avanti la storia e la spiritualità di un glorioso personaggio.

Lo spettacolo PULCINELLA ALLA CORTE DEI MIRACOLI dimostra che le maschere della commedia dell’arte possono essere antiche e moderne nello stesso tempo, dove è l’epoca che va incontro alle maschere con le sue tematiche sociali e politiche. Lo spettacolo è un’opera di recupero della tradizione in ogni suo aspetto : lazzi di classici di tradizione orale e non, riscoperta del teatro di Antonio Petito, musiche ispirate da brani quasi scomparsi appartenuti al territorio dell’Irpinia, della Campania e musiche scritte da commedianti dell’arte. Lo spettacolo è una commedia tutta da ridere : Pulcinella colpito dalla sua sfortuna, ha perso lavoro e cercandone uno nuovo vuole cambiare vita, ritrova il suo vecchio amico Colanfronio …. e ne succederanno delle belle!!! Incontra anche l’amore nella simpatica fioraia Annarella Affogagatte. Oltre agli artisti partecipi, sono numerosi i partecipanti alla realizzazione del progetto artistico.

Si ringraziano i maestri Nando Citarella e Riccardo Pugliese, per la supervisione musicale, durante lo spettacolo ci sono speciali intermezzi musicale con strumenti antichi suonati dagli stessi attori come la chitarra e chitarrino battente, chitarra a sette corde con bordone, tamburi a cornice e la speciale chitarra romantica dell’800. Si ringraziano gli artigiani Antonio Aglietti e Massimo Pieroni per gli oggetti di scena, quest’ultimo ha curato i cappelli della compagnia Pulcinellarte, ricostruendo le forme dai “balli di Sfessania” iconografie che testimoniano le prime maschere apparse tra il ‘500 e il ‘600. Per le maschere di scena, si ringrazia il mascheraio Giancarlo Santelli e il Centro Maschere e Strutture Gestuali Sartori.

Teatro Aurelio - l.go S. Pio V, 4 Roma METRO A Baldo Degli Ubaldi. Per informazioni e prenotazioni 06 98261514 www.teatroaurelio.it

Gallery