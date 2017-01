Psicomico Revolution alla Sala Umberto

SMart presenta Andrea De Rosa e Lucia Rossi In PSICOMICO REvolution TRAGICOMICA PSICOTERAPIA DI RIMEMBRANZE SOTTO AMNESIA SALA UMBERTO 13 FEBBRAIO 2017 Adesso tutto è cambiato. E nulla sarà più come prima. Se nello spettacolo "Psicomico", presentato al Teatro Tirso di Roma a marzo 2016, si raccontava di un attore comico che si metteva a nudo sotto gli occhi di uno psicologo invisibile, nel nuovo "PSICOMICO REVOLUTION", in scena alla Sala Umberto di Roma il 13 febbraio 2017, quello che era un monologo diventa un dialogo. Ora c'è il confronto con una vera e propria psicoterapeuta! E già, perché l'unico modo per arrivare a delle risposte grazie all'aiuto di una persona, è "entrare in empatia", quindi "rendersi vulnerabili". E non è detto che questo valga solo per il paziente… Lucia è una psicologa depressa: il suo matrimonio, dopo sette anni è giunto al capolinea. È completamente abbandonata all'apatia e non riesce a trarre benefici dalla sua situazione personale. Il suo paziente di oggi è Andrea, un attore comico, incazzato col suo Paese e deluso dal suo lavoro, che ha già fatto il biglietto per Londra. Lì farà un altro mestiere e cambierà vita, almeno spera. Andrea non ha nessuna intenzione di farsi psicanalizzare, vuole solo sfogarsi di tutto ciò che lo circonda e che non riconosce più. Lucia finge di assecondare il paziente in questa sua bizzarra impostazione, ma appena quest'ultimo nomina la parola "Rivoluzione", lei prende la palla al balzo e mette le cose in chiaro: «l'unica "Rivoluzione" possibile è quella personale». A questo punto il paziente è costretto a parlare un po' di sé. E ascoltandolo, Lucia sente di avere qualcosa in comune con lui. Ma ovviamente non fa trasparire nulla. Anche perché c'è un'informazione che è stata omessa e che potrebbe rimettere tutto in discussione… I protagonisti dello spettacolo sono due eccezionali attori ANDREA DE ROSA (Notte prima degli esami, Amore Bugie & Calcetto, Una pallottola nel cuore) e LUCIA ROSSI (Distretto di Polizia 8 e R.I.S. Roma 2 e 3) per la prima volta insieme su un palco in un dialogo esilarante e allo stesso tempo introspettivo, firmato e diretto dallo stesso De Rosa. DISEGNO LUCI: LUCA GAETA TESTO E REGIA: ANDREA DE ROSA FONICO E TECNICO DELLE LUCI: SIMONE CHINA Sala Umberto Via della Mercede, 50 00187 Roma UNICA SERATA lunedì 13 febbraio 2017 Platea intero 16€ Platea ridotto 13€ Galleria 13€