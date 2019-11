Arriva a teatro una delle commedie più esilaranti dell'anno.

Teatro comico al femminile e una stratosferica valanga di risate vi aspetta, all'AR.MA TEATRO in Ruggero di Lauria ...Roma .

Dal 29 Novembre al 1 Dicembre .



Psiche e doppia panna

Sul lettino e non per scopi ludici

di Donatella Mei in collaborazione con Carolina De Santis con Alessandra Izzo e Donatella Mei



Carmela Picozzi, psichiatra e psicoterapeuta, docente universitaria e autrice di diversi trattati - in realtà esaltata e cialtrona - espone ai dottorandi in psicoanalisi il risultato delle sue ultime ricerche introducendo una seduta dimostrativa con la paziente Flaminia Tascagna in Noce, una paziente un po’ folle, visionaria, benestante e con sensi di colpa che si esprimono attraverso inibizioni verbali e colpevolizzazioni gastronomiche al punto da non riuscire a pronunciare il gusto di gelato che desidera ardentemente: la castagna.

I dialoghi surreali e le improbabili sedute di ipnosi sono scandite dallo squillo personalizzato di un cellulare: squillo o pubblicità? La seduta/spettacolo si posiziona tra il teatro dell'assurdo, il grottesco e il comico, e si snoda tra definizioni apparentemente analitiche e simulazioni, fino ad arrivare alla visione trascendente: La Madonna del Castagno, superarla e rassegnarsi al fatto che non si guarisce mai del tutto.