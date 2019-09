Provaci ancora Nino al Teatro Porta Portese

Lo spettacolo è liberamente ispirato alla celebre opera “Provaci ancora, Sam” di Woody Allen.

La trama, come tutte le commedie di successo, è molto scarna e semplice: Allan, un fanatico e goffo ammiratore di film di Bogart è stato abbandonato dalla moglie Nancy.

I suoi amici, Dick e Linda, cercano di dargli una mano ma nonostante l'aiuto, l'uomo non riesce a trovare compagnia.

Finisce alla fine nel letto di Linda, trascurata dall'indaffaratissimo Dick, ma ambedue si rendono conto che questa storia non può durare.

Tuttavia, le trame che i personaggi intessono fra di loro si rivelano complesse quanto divertenti.

Tutti i personaggi sono alle prese con la ricostruzione della loro vita andata in frantumi per amori sbagliati, affari sbagliati, incontri sbagliati. Fluttuando sull’esistenza fra un bourbon e un anseolitico, questi quattro personaggi raccontano la realtà della fragilità umane e dell’insicurezza totale che governa le nostre azioni, tanto che all’icona di Bogart, si demanda alla risoluzione dei problemi quotidiani.

Con

Manuela Cenciarelli

Angela D’Ambrosio

Simone Salusest

Nabil Shahin

Assistente regia

Maria Elena Lazzarotto

Regia

Francesco D’Atena

