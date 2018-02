Prova generale di storie sospese al Teatro Trastevere

In un piccolo teatrino, due strampalati attori sono impegnati con la prova generale di uno spettacolo indefinito, prima del grande debutto. Il regista li interrompe, le cose non sembrano andare per il verso giusto e iniziano le prime diatribe.

Tutto sembra essere messo in discussione, fino a che un nuovo regista interrompe nuovamente la prova, che appariva essere vita reale; ennesimo e forse non ultimo ribaltamento, che renderà impercettibile e confusa l’idea di ciò che si sta consumando. Personaggi e interpreti sembrano essere un tutt’uno, si distanziano e si riavvicinano sino a confondersi. Dove finisce la rappresentazione? Dove comincia la vita reale?



Lo spettacolo si propone di raccontare gli affanni legati alla messa in scena di un testo in continua trasformazione. La dimensione ludica, il meta teatro, sono alla base di un testo che fa del gioco teatrale il suo fulcro narrativo. Si parla di teatro ma anche di vita reale; gli attori tolgono la maschera dei personaggi per indossare i costumi della vita reale. I ribaltamenti si susseguono senza trovare una soluzione, in una struttura apparentemente infinita.



Dopo il successo dell'esilarante “Tsunami”, andato in scena nella scorsa Stagione, torna al Teatro Trastevere un altro nuovo progetto scritto e diretto da Roberto Nugnes, giovane autore e cineasta napoletano conosciuto ormai da anni nell'ambiente del Teatro Off di Roma.

Uno Spettacolo in cui il reale si fonde con la messa in scena, un esperimento pirandelliano che farà sorridere e perchè no...anche “confondere”.

In nome del Sacro Fuoco Teatrale.

Vi aspettiamo numerosi.





Teatro Trastevere via Jacopa de' Settesoli 3, 00153 Roma

lun-sab: 21:00 / dom: 17:30

Ufficio Stampa Vania Lai

vanialai1975@gmail.com

3388940447

contatti:065814004

info@teatrotrastevere.it