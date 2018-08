Propaganda live in concerto al Parco Schuster

Con ospiti speciali Alessandro Pieravanti alla voce (IL MURO DEL CAN-TO), Giancane, Alberto Bianco, Luca Carocci, LATO B, Discoverland, Gnut, Leo Pa-ri, Ilaria Graziano & Francesco Forni, Roberto Dell'Era, Linnon Winstons e Roby Win-ston dei The Winstons, Margherita Vicario, Marco Fabi, Emanuele Colandrea

Parco Schuster Via Ostiense 183, Roma / Basilica di San Paolo, ore 21.30.

Nella notte di San Lorenzo, aspettando le stelle, per chi fosse rimasto nella calura roma-na, Parco Schuster si prepara a offrire una serata di musica e cielo con un vero e proprio "mini festival" in compagnia degli ospiti speciali della grande squadra dei musici di Propaganda Live, guidata da Roberto "Bob " Angelini, che ormai da anni af-fianca Diego Bianchi nelle sue trasmissioni di approfondimento politico.

Il 10 agosto, la Propaganda Orchestra dal vivo incontrerà a Parco Schuster alcuni tra i più interessanti esponenti della scena indipendente musicale italiana. Un mini festival di un giorno in cui la band composta da Roberto Angelini alle chitar-re, Gabriele Lazzarotti al basso, Daniele "Mr Coffee" Rossi alle tastiere, Daniele Tittarelli al sax, Lino Gitto alla batteria.

Insieme a loro, con la partecipazione straordinaria di Alessandro Pieravanti alla voce (IL MURO DEL CANTO) si alterneranno sul palco Giancane, Alberto Bianco, Luca Carocci, LATO B, Discoverland, Gnut, Leo Pari, Ilaria Graziano & Francesco For-ni, Roberto Dell'Era, Linnon Winstons e Roby Winston dei The Winstons, Margherita Vi-cario, Marco Fabi, Emanuele Colandrea.

Tanta musica aspettando le stelle, per una delle ultime serate a Parco Schuster.



Info: www.parcoschuster.it Biglietto 5 euro al botteghino. Apertura botteghino ore 18.00