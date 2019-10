Proloco Trastevere in festa!

È tempo di festeggiare! Con l’uscita della Trentesima edizione della Guida alle Osterie d’Italia di Slow Food c’è stato un nuovo ingresso in guida di cui andiamo particolarmente fieri, stiamo parlando di Proloco Trastevere, di Vincenzo Mancino che da sempre cerca di promuovere nei suoi locali la filiera corta e la cultura dei prodotti buoni, puliti e giusti. Per la nostra cena del 9 Ottobre, il menù sarà ovviamente 100% made in Lazio, come d’altronde tutto ciò che gira intorno al progetto DOL! Vi aspettiamo per festeggiare insieme!



Menù:

Taglieri di rarità di Salumi e Formaggi del Lazio

Rigatoni al ragù bianco di Mangalitza

Spaghetti freschi di grano arso di Mauro Secondi con alici di Gaeta e burro erborinato Selezione Dol

Stracotto di pecora Biologica della Sabina con erbe spontanee e verdure di stagione

Ciambelline al Vino

Vini:

Bianco Biologico IGT Lazio - Casale Certosa

Rosso Biologico IGT Lazio - Casale Certosa

Info e prenotazione obbligatoria al 340 - 6719290 (Tiziana)

Dove: Proloco Trastevere, Via Goffredo Mameli, 23

Prezzo solo cena 35 euro, vini inclusi

Prezzo cena + guida Osterie d'Italia 2020, 45 euro

Prezzo cena + guida + tessera associativa Slow Food, 50 euro