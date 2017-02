Jerry Calà in “Una vita da libidine” al Project

Sabato 11 febbraio 2017 dalle ore 21.00 il Project (ex Futurarte), casa del divertimento capitolino, presenta un ospite speciale: Jerry Calà in "Una vita da libidine". Lo show musicale, arricchito da aneddoti e battute dell'artista, sta riscuotendo grande successo in giro per l'Italia e farà tappa a Roma per i nostalgici degli anni '80. Un evento speciale per tutti coloro cresciuti con film come "Bomber", "Vado a vivere da solo", "Vacanze in America", "Sapore di Mare", "Yuppies" etc. Vestito nei panni di "Billo" (il pianista di "Vacanze di Natale 83"), Jerry condurrà i presenti indietro nel tempo con brani come I like Chopin, Al Pianobar di Susy, Paris Latino, Amore disperato, Ancora e Moonlight Shadow. Start ore 21.00 per la cena servita o l'apericena con menù curato direttamente dallo chef del ristorante. A seguire live show con pubblico raccolto sotto il palco per cantare e ballare in compagnia di Jerry Calà (previsto ingresso dopocena). Il Project di Roma si trova all'Eur, a pochi passi dalla via Cristoforo Colombo e dall'Obelisco, facilmente raggiungibile dal Grande Raccordo Anulare e dal litorale romano. La prenotazione per l'evento (liste e tavoli) è obbligatoria. PREZZI Cena h 21.00 + Live Jerry Calà + Dj Set: 40€ p.p. AperiCena con divanetto fino alle h 23.30 + Live Jerry Calà + Dj Set + 1 drink: 20€ p.p. AperiCena con tavolo tutta la notte + Live Jerry Calà + Dj Set + 1 drink: 25€ p.p. Ingresso in lista dalle h 21.00 alle h 22.30 + 1 drink + AperiCena + Live Jerry Calà: 15€ p.p. Disco Uomo + Live Jerry Calà + 1 drink + Dj Set con ingresso dalle h 23.30: 15€ p.p. Disco Donna + Live Jerry Calà + 1 drink + Dj Set con ingresso dalle h 23.30: 10€ p.p. Tavolo Disco (max 12 pax) con ingresso dalle h 23.30: 300€ con 2 bottiglie Tavolo Disco Top (max 15 pax) con ingresso dalle h 23.30: 500€ con 3 bottiglie