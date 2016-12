Proiezioni di "Milano, Via Padova" di RezzaMastrella

Dall'8 al 15 gennaio 2017 approda al Nuovo Cinema Palazzo il film "Milano, via Padova" di Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Il documentario verrà presentato da Rezza e Mastrella domenica 8 alle ore 21:00; dal 9 al 15 gennaio sono invece previste doppie proiezione alle 20:30 e alle 22:30. Antonio Rezza e Flavia Mastrella riprendono in mano microfono e telecamera e ritornano, come ai vecchi tempi di Troppolitani, a condurre interviste a corpo libero. Questa volta lo scenario è diverso, e le contingenze storicamente differenti: dai luoghi affollati di Roma ci si sposta a Milano, nella vivacissima Via Padova, citata più volte dai circuiti mediatici come quel quartiere un po' Molenbeek e un po' Brooklyn. Il documentario non si presenta solo come un'inchiesta giornalistica svolta lungo Via Padova, in cui Rezza e Mastrella - percorrendo la strada sul bus 59 - raccontano la vita del quartiere periferico di Milano attraverso testimonianze di migranti e residenti, ma lascia emergere con queste anche i paradossi della realtà attuale, in cui è sempre più difficile concepire una città multietnica e multiculturale. Gli intrecci di umori personali e sociali, intervallati da musiche e canti e intrisi del surrealismo tipico delle realizzazioni di RezzaMastrella, rivelano le convivenze forzate, la mancanza di politiche adeguate e l'incapacità istituzionale di garantire l'inclusione di culture non identificabili con la nostra. Antonio Rezza e Flavia Mastrella inseguono sistematicamente nelle proprie opere una decostruzione della sintassi teatrale, cinematografica e narrativa della contemporaneità. Tenendo presente la complessità delle attuali forme mediali, il duo propone ancora una volta con questo lungometraggio una lettura che, per quanto distorta, descrive il vivacissimo quartiere di Milano in tutte le sue molteplici sfaccettature, riconoscendovi l'insofferenza diffusa e il clima di razzismo sempre più opprimente.