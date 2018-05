Il grande Lebowski compie vent'anni: proiezione al MAXXI

Il film cult diretto e prodotto dai fratelli Coen compie vent’anni e il MAXXI ha deciso di celebrarlo. È uno dei 700 film che la Library of Congress ha indicato come patrimonio della cultura, un film così amato da aver creato, a partire dal nome del suo protagonista (Dude: in italiano Drugo), persino una religione, il Dudeismo (la cui regola principale è di essere praticata “il meno possibile”). Soprattutto Il grande Lebowski, diretto da Joel Coen e prodotto dal fratello Ethan, incrocio irripetibile e unico di commedia e noir, di regia virtuosistica e cast stellare, ha compiuto da poco vent’anni: l’occasione è giusta per festeggiarlo insieme.

Introduce

Mario Sesti regista, giornalista e critico cinematografico

Intervengono

Lillo e Greg conduttori radiofonici e televisivi, attori teatrali e cinematografici

Susanna Nicchiarelli regista, attrice e sceneggiatrice