Proiezione del documentario "San Basilio Storie de Roma" a La Sapienza

San Basilio, storie de Roma e Knowledge Against Power Fest sono lieti di presentare: MARTEDI' 28 MARZO 2017 DALLE h. 16:30 PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO "San Basilio, Storie de Roma" A SEGUIRE DIBATTITO: "Public history e storia dal basso tra accademia e pratica politica" Intervengono: Alessandro Portelli, storico e docente di Letteratura Anglo - Americana, Università La Sapienza di Roma Progetto San Basilio, storie de Roma Quarticciolo - Storia di una borgata Il progetto "San Basilio, storie de Roma" si sviluppa a partire da alcune realtà del territorio che cercano di ricostruire, attraverso la ricerca storica e la sua riattualizzazione, la storia di una borgata simbolo della città di Roma. Il progetto nasce come iniziativa di commemorazione della morte del giovane Fabrizio Ceruso e della "Battaglia" di San Basilio nel 1974. Questo percorso, nel suo piccolo, costituisce un tentativo di narrazione della storia pubblica (public history) dal basso, ovvero la storia applicata e diffusa al di fuori degli ambiti tradizionali, in grado di utilizzare diversi linguaggi e strumenti per raccontare, e soprattutto far raccontare, la storia da e per contesti diversi dal mondo accademico. Questo approccio consente di analizzare il giacimento storico di un territorio e/o di una comunità locale, quas sempre assente dalla storiografia ufficiale, e di far emergere il suo patrimonio immateriale di memorie, traducendole in iniziative pratiche per la sua conoscenza. Che senso ha, nell'oggi, raccontare dal basso esperienze appartenenti ad un'altra fase storica e tentare di riattualizzarle? Che uso fare della storia e del suo ruolo all'interno della costruzione del sapere collettivo e delle singole identità? Quali metodi di narrazione storica utilizzare per cambiare il paradigma della storiografia ufficiale?