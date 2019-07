Proiezione de "Il Grande Spirito" con Sergio Rubini @Eat up Cibo e culture di strada 2019

Il 5 luglio a Eat up - Cibo di strada dal mondo 2019 proiezione de "il grande spirito" un film di Sergio Rubini.

@ex Snia Viscosa via Prenestina 173 Roma



ore 19:00 presentazione del film con la partecipazione di SERGIO RUBINI (regista, sceneggiatore, protagonista), ANGELO PASQUINI (sceneggiatore), gli STUDENTI E ABITANTI DI TARANTO

Conduce la discussione SIAMO ANCORA IN TEMPO ROMA/LAZIO



DIBATTITO



Molte sono state le mobilitazioni che negli ultimi mesi hanno animato la città di Taranto, c’è molto da raccontare; dal corteo del 4 Maggio alle recentissime occupazioni delle scuole di Tamburi, il quartiere limitrofo al polo siderurgico Ex Ilva.

Una situazione drammatica e da anni irrisolta che provoca più di 1000 tumori l’anno, che sfrutta il territorio e ricatta i lavoratori. Prima la famiglia Riva ora l’Arcelor Mittal con la complicità dei governi che si sono succeduti hanno imposto ad una intera popolazione la devastazione del territorio di Taranto dietro la menzogna storica dello sviluppo. Uno sviluppo che ha plasmato l’ambiente a discapito della salute e ci ha convinto che la fabbrica fosse strumento di emancipazione senza lasciare alcuna alternativa di autodeterminazione. Una situazione spesso troppo poco descritta ma ben rappresentata dal film di recente uscita “Il grande spirito” di Sergio Rubini.

Per questo crediamo sia necessario ascoltare i racconti, discutere e osservare le immagini di una realtà come quella tarantina nella consapevolezza che i percorsi di lotta territoriale appartengano a tutti, nella certezza che la lotta di Taranto è la lotta di chi si oppone alla devastazione dei territori e alle grandi opere inutili



ore 20:00 proiezione in arena



IL GRANDE SPIRITO

Regia di Sergio Rubini. Un film Da vedere 2019 con Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Ivana Lotito, Bianca Guaccero, Geno Diana, Alessandro Giallocosta. Genere Commedia - Italia, 2019, durata 113 minuti.



Periferia di Taranto. Nel corso di una rapina, uno dei tre complici, Tonino detto Barboncino, approfittando della distrazione degli altri due, ruba tutto il malloppo e scappa. Il film ha ottenuto 1 candidatura ai Nastri d'Argento. Al film hanno collaborato i comitati territoriali per la chiusura dell’Ilva e per la bonifica del territorio.



