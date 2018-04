"Processo a Pinocchio" al Teatro Orione

Dopo il grandissimo successo registrato durante il tour da poco concluso, torna a grande richiesta sul palco del Nuovo Teatro Orione Processo a Pinocchio, la psyco-commedia noir originale che ha conquistato critica e pubblico.

Si tratta di una Special Edition perché il prossimo 29 aprile Andrea Palotto, regista e autore dello spettacolo, vestirà eccezionalmente i panni di Beppe, Salvatore Grillo, lo psicologo che conduce l'indagine di un delitto.

La scena si apre, infatti, con un delitto. Proprio quello di Salvatore Grillo. L'unico indiziato è Pino Lorenzini, bugiardo cronico, interpretato magistralmente da Cristian Ruiz, che si trova accanto al corpo della vittima con in mano l’arma del delitto. Tuttavia, sulla scena del crimine, Pino non è solo. Sono tutti presenti al momento del delitto e tutti sono convinti della sua colpevolezza. Tutti e nessuno!

E allora non resta che ripercorrere eventi e situazioni, attraverso un percorso psicanalitico di gruppo condotto dalla vittima stessa, unica depositaria di una verità che non può rivelare per “segreto professionale”. Sarà lui a guidare il protagonista dentro e fuori dal tunnel della realtà per cercare, fra le sue psicosi, un movente che potrebbe dare un senso ai fatti e condurre la compagine verso un sempre rassicurante lieto fine! Perché in fondo ogni favola inizia con un “C’era una volta” e finisce con un “E vissero tutti felici e contenti”…O no?

Quest'opera musicale parla d'amore, ma anche di debolezze e vizi dell'italiano medio, delle paure che attanagliano l'animo umano. Parla di morte e di speranza, parla di violenza e di sesso, racchiudendo al suo interno l'esperienza totale della vita, con i suoi lati più leggeri, ma anche con quelle zone d'ombra in grado di trasportare il pubblico in quella dimensione di pirandelliana memoria in cui tutto è vero e niente è reale.

Scritto e diretto da Andrea Palotto con le musiche originali di Marco Spatuzzi, premiate nel 2015 con il prestigioso Oscar del Musical Italiano, Processo a Pinocchio è una metafora surreale della vita. Le musiche originali, e rigorosamente dal vivo, vedranno al pianoforte la presenza del m° Carlo Valente.