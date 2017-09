Priscilla e Cariddi al Teatro L'Aura

Sabato 23 settembre il Teatro L'Aura ospiterà lo spettacolo di Armando Vertorano, PRISCILLA E CARIDDI, brillante commedia – ancora al femminile – che ha come protagoniste le commesse di un piccolo supermercato di paese sull’orlo del fallimento. L’assenza della clientela favorisce tra le due donne – completamente diverse non solo per l’età – il nascere di un’amicizia che spesso diventa vero e proprio scontro generazionale.



PRISCILLA E CARIDDI

Sabato 23 settembre ore 21

al Teatro L'Aura

Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37)

Roma Zona Viale Marconi

info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609 oppure nuovoteatrolaura@gmail.com

