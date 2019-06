Il Gran Priorato dell’Ordine di Malta all’Aventino

Nello scenario incantato del Colle Aventino si trova il Gran Priorato dell’Ordine di Malta, uno dei possedimenti romani dell’antichissimo Ordine cavalleresco. La proprietà è nota ai più per il celebre portone, con il buco della serratura che inquadra perfettamente la cupola di San Pietro, un’attrazione unica che richiama romani e non!



Con un permesso speciale, Roma ad Hoc vi porterà alla scoperta delle meraviglie che si nascondono dietro quel portone… Si scoprirà la chiesa di Santa Maria del Priorato, da poco restaurata e riaperta al pubblico: un gioiello settecentesco e unica opera architettonica del celebre incisore Piranesi. La chiesa, ricca di stucchi e allegorie, è una grandiosa celebrazione del secolare Ordine di Malta.



Dopo la visita alla chiesa ci si immergerà nei profumi di un rigoglioso giardino, ricco delle più diverse specie floreali, da cui si gode di un privilegiato panorama su Roma.



Appuntamento h. 9:15 in p.zza dei Cavalieri di Malta (ingresso tassativo h. 9:30). Costo visita guidata, incluso biglietto d’ingresso e noleggio della radioguida: 16 € adulti; dai 10 ai 18 anni 11 €; minori di 10 anni 1 € per il noleggio della radio (facoltativo). Durata: 1 ora e mezza



Per prenotare mandare una EMAIL: romaadhoc@gmail.com, lasciando nome, numero di partecipanti e un recapito telefonico. In alternativa potete chiamarci ai numeri: 324 5815028 – 324 0950351 (preferibile email). Prenotazione obbligatoria.