PRINTEMPS di Mariella Tissone a cura di Francesca Bogliolo

Dall’11 al 17 Maggio 2018 si terrà negli spazi Medina Roma la personale dell’artista ligure Mariella Tissone. La mostra dal titolo “PRINTEMPS” è a cura della dott.ssa Francesca Bogliolo. Oltre alle colorate tele dell’artista saranno esposte anche le borse e le sete della linea Mariella Tissone by Pitsart. Durante l’Opening di Venerdì 11 Maggio la Fashion Designer Fabiana Gabellini presenterà la linea di abiti ispirata alle opere della Tissone.

L’arte di Mariella Tissone rivela qualità coloristiche intense, espresse con gesto vibrante ed espressivo. Il suo percorso, in continua evoluzione, mostra una volontà instancabile di ricerca, mossa da una innata curiosità per ogni aspetto della vita. Se la vita è breve, l’arte è eterna, sembra ricordarci l’artista, facendo eco alle parole di Seneca attraverso l’atto artistico. Ai primi paesaggi e alle delicate tele floreali si affiancano oggi opere astratte in cui la gestualità invade il supporto, in una vera e propria sovrapposizione di sentimenti che rivelano la delicatezza di un animo complesso. I primi ritratti espressionisti si affiancano al nuovo indirizzo, nel tentativo di invitare chi guarda a rivolgere lo sguardo verso l’anima e tutto ciò che essa contiene. La passione per la vita si fa graffio su una tela che diviene un intricato labirinto di cui diventa quasi impossibile rintracciare i bivi, resta simbolo di una incessante analisi di un’interiorità dalle spiccate caratteristiche femminili, rivela una viva passione per l’attività artistica come veicolo di emozione e consapevolezza. L’indifferenza non trova spazio tra le tele della Tissone, acuta indagatrice della realtà, poetessa e attrice dalle indiscusse capacità relazionali.



Vernissage: Venerdì 11 Maggio ore 18:00



Apertura al pubblico: Lun – Ven 10:00-13:00 e 15:00-19:00