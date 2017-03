Prins Thomas e la sua space disco atterrano a Roma

Sabato 1 aprile arriva a Roma Prins Thomas, uno dei protagonisti in maggior ascesa per la neo disco degli ultimi anni. Mischiando i generi più disparati: house, disco, psichedelia, musica prog, krautrock fino all' ambiental techno, il deejay e producer norvegese ha saputo affermarsi con forza nel mercato della musica elettronica internazionale, creando uno stile assolutamente personale sintetizzabile nell'espressione "space-disco". In apertura il resident deejay di Minù: Demi James. Prins Thomas ha iniziato da adolescente a mettere dischi tentando di unire l'hip hop all'electro per poi suonare il basso in moltissimi gruppi. Dal 2002 ha avviato una proficua collaborazione con Hans-Peter Lindstrom. I due producer insieme a Todd Terje, sono diventati nel corso degli anni i protagonisti assoluti della scena elettronica norvegese e scandinava, facendosi riconoscere soprattutto per uno stile riconducibile alla tradizione disco e dance; non a caso Prins Thomas ha definito le sue produzioni come "retro-futuristiche". Attraverso la sua etichetta Full Pup, il producer norvegese ha saputo valorizzare il suo credo artistico e le sue produzioni, per poi approdare alla Smalltown Supersound, label scandinava che spazia dal jazz, al rock e all'elettronica e che ha prodotto artisti come Neneh Cherry, Annie o Todd Terje. Prins Thomas riesce ad esprimere il suo amore per la varietà musicale in set raffinatissimi, psichedelici e sempre equilibrati: "Mi piace mischiare tanti stili diversi. Il vecchio con il nuovo, unendo anche tagli minimali a bellezze ritmiche Baleari, poi mettiamoci in cima a tutto i miei classici per e non sarò mai noioso". Ore: 23:00 BIGLIETTI: 10 euro Prevendite: http://goo.gl/xhtBIY INFORMAZIONI: +393928396026 http://www.circolodegliilluminati.it/ https://www.facebook.com/minu.circolo.degli.illuminati/ info@circolodegliilluminati.it #headlinerareus