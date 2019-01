Principi e Principesse al Luneur Park

Sognate di incontrare i vostri Principi e Principesse preferiti per danzare insieme a loro? Ogni vostro sogno è un desiderio da realizzare: quindi basterà attraversare il Magico Portale del Giardino delle Meraviglie per entrare nel favoloso mondo delle fiabe. Sabato 2 e domenica 3, sabato 9 e domenica 10 febbraio il sogno diverrà realtà!

Squillino le trombe! Dalle 10:00 alle 18:00 Luneur Park accoglierà tutti i partecipanti alla più incantevole delle feste, tra danze e sorprese, in compagnia delle bellissime Principesse e dei loro blasonati amici.

Un valzer di emozioni, colori e magia ti coinvolgerà nel mondo di Principi e Principesse più fantastico di sempre, tra danze, canzoni e coinvolgenti spettacoli. Non importa se siete grandi o piccini, tra gli incantati sentieri del Parco potrete ammirare gli splendidi abiti indossati da straordinari personaggi, Principi e Principesse vi faranno rivivere il sogno del Regno delle Fiabe!