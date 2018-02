Primo venne Caino a Spazio in Quinta di GIT Mondadori Bookstore

"Sabatini è il più cattivo dei cattivi perché troppo buono per dire balle" (Barbara Alberti)



Torna Mariano Sabatini - vincitore del Premio Flaiano 2017 con il suo romanzo d'esordio "L'inganno dell'ippocastano", (Salani Editore) e con lui Leo Malinverso, fascinoso giornalista con il pallino delle indagini su delitti e assassinii. Chiamato dall'inseparabile amico Jacopo Guerci, vicequestore a Roma, Malinverno non esita a lasciare vacanze e fidanzata per rientrare in una Roma deserta e aiutare l'amico a fare luce su una serie di efferati omicidi che terrorizzano e "segnano" la città.

Ci sono due morti ammazzati con un macabro rituale che portano gli inquirenti a pensare subito ad un serial killer: alle vittime, infatti, vengono asportati lembi di pelle tatuata. Il Tatuatore, come viene ribattezzato il killer, è spietato e astuto e ha lanciato una sfida ben precisa agli inquirenti. Parallelamente alle indagini dei Carabinieri, Leo Malinverno inizia una sua inchiesta, che lo porterà a scoprire un'altra verità, ancora più terrificante...

Il ritorno di Mariano Sabatini coincide con un grande ritorno al noir d'autore dove si mescolano follia, spietatezza, thriller e pscicologia in una scrittura sempre fluida e appassionante.



Mariano Sabatini, giornalista, scrittore e autore di testi televisivi, è nato a Roma nel 1971