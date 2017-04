Primo Maggio al Parco Villa Gregoriana

Il Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM) resterà aperto in occasione del Primo Maggio. Un’interessante e piacevole opportunità di trascorrere la giornata di riposo in modo inconsueto e tradizionale allo stesso tempo tra visite, buon cibo e aria aperta. Per l’occasione il romantico giardino di Tivoli, incastonato nella gola scavata dal fiume Aniene, sarà lo scenario ideale per una passeggiata nella natura, tra ruderi romani e grotte, e per concedersi un picnic nel bosco dal sapore di una volta.

Dalle ore 10 alle 18.30 – ultimo ingresso alle 17.30 - si potranno effettuare interessanti visite guidate introduttive al parco ogni ora e per il pranzo al sacco sarà possibile acquistare cestini da picnic. Per i cestini da picnic è consigliata la prenotazione anticipata telefonando al numero 0777/4332650

Orario: dalle ore 10 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 17.30)

Visite guidate introduttive: ore 10.30 / 11.30 / 12.30 /13.30/ 14.30 / 15.30 / 16.30 / 17

Biglietti:

Intero: 9 €; Ridotto (Ragazzi 4-14 anni): 5 €; Residenti nel Comune di Tivoli: 4,5 €; Iscritti FAI: 2 €; Biglietto famiglia (2 adulti e 2 bambini): 19 €. Cestino picnic: Singolo 7 €; Famiglia 17 €. Con l'acquisto di 4 cestini singoli il prezzo sarà di 25 € invece di 28 €.