Primo Maggio nella Città Fantasma di Monterano. Primo Maggio alla Città fantasma di Monterano. Conosciuta anche come Antica Monterano o Monterano Vecchia; in latino quasi certamente Manturianum poi corrotto in Manturanum) è una città fantasma in Italia, situata nella provincia di Roma, nel territorio di Canale Monterano.

Arroccata sulla spianata sommitale di un'altura tufacea, è attualmente inclusa nella Riserva naturale regionale Monterano. Le rovine dell'antico borgo, per la loro bellezza e la relativa vicinanza a Roma, sono state utilizzate come set per numerosi film sia italiani che stranieri.

ia.



Programma del Primo Maggio nella Città Fantasma di Monterano

Ore 10,00: Appuntamento a Piazzale del Verano

Ore 10,30: Partenza per Monterano

Ore 11,30: Arrivo alla città fantasma di Monterano, breve introduzione naturalistica e trasferimento all'area PIC NIC.

Ore 12.30: PIC NIC nella riserva naturale di Monterano, gli organizzatori mettono da bere voi portate da mangiare. Successivamente sarà possibile prendere parte alla visita guidata dell'antico abitato.

Ore 17,30: Ritrovo al pullman e partenza per Piazzale del Verano

Ore 18,45 Arrivo a Piazzale del Verano