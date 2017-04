Primo Maggio nel giardino di Monk

Primo Maggio al Monk. Per la Festa del Lavoro, tre Circoli Arci tutti insieme appassionatamente per una giornata da trascorrere al sole al Monk, per godere in anteprima degli spazi del Giardino, tra relax, buona musica, barbecue e giochi.

Dalle 12 garden set // TROPICALIA VIBES in rotazione en plein air; laboratori & giochi per bambini; ping pong, basket, biliardini, volano; barbecue e cucina in funzione