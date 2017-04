Primo Maggio al Forte Prenestino: c'è la Festa del non lavoro

Il 1 Maggio 2017 il CSOA Forte Prenestino festeggia 31 Anni di Occupazione ed Autogestione con la 35° Festa del NON Lavoro. "AVEMO FATTO 31...E MO' . . . AUTOGESTIONE LIBERA TUTT@!!!" - dicono gli organizzatori spiegando come l'autogestione libera tutt@, "vive e riqualifica i territori, crea socialità e cultura, nasce dai bisogni e dalle differenze di ciascuno".

Durante la giornata del Primo Maggio al Forte Prenestino, dalle dieci del mattino alle dieci di sera: visite guidate del Forte, pranzi, cene, dolcetti, video, risate, baci, performances, concerti, attraversamenti inaspettati e tanto altro ancora.

"Dodici ore di tempo liberato alla nostra maniera...Porta quello che vorresti trovare, nel rispetto di chi ti sta intorno e del centro sociale... Autogestione!!!"



PIAZZA D'ARMI DI SINISTRA

- TAVERNA FORTE

- PUB DODICIDETUTTO

- INTHERFERENZE SALA DA THE

- INFOSHOP

- FORTOPIA

- ENOTECA

- BANCHETTI BENEFIT & STAND INFORMATIVI

PROGRAMMA MUSICALE PALCO PIAZZA D'ARMI DI SX:

- RADIO FORTE (dj set)

- I.T.R. (Internazionale Trash Ribelle, dj set)

- ZENONIUS

- LE BIRRETTE

- EMILIO STELLA

- RADIO TORRE (dj set)

- SERGENT GARCIA ls EL V and THE GARDENHOUSE

PIAZZA D'ARMI DI DESTRA

- CUCINA COLLETTIVA T/T

- OFFICINE NATURALI

- ENOTECA

PROGRAMMA MUSICALE PALCO PIAZZA D'ARMI DI DX:

- RADIO TORRE freaky show (dj set)

- CEJA CELEN (spettacolo di danza)

- LOS 3 SALTOS

- TERRORISTA DEL SABOR

- TROPICAL GIPSY RECORD presenta CARTEL GLOBAL ft DJ FALZO (Colombia), TERRORISTA DEL SABOR (Colombia), DOKTORPANIK, EL PINCHE PERRO

BOSCHETTO REGGAE (dalle 12 alle 20)

Powered By ORANGE BEAT SOUND SYSTEM feat NIN I

Longside:

- LOLLOMAN outta Yaga Yaga

- TUNA outta Miscela Rara Family

- MARIO DREAD outta Cool Runnings feat SHINY D alla diamonica

- MISS SMART feat LA KONTRAMINA