Primo Maggio con ISEIOTTAVI: c'è Rino Gaetano LIVE

Una serata speciale, all'aperto & free entry. Ex Dogana celebra una delle massime personalità nella storia della musica leggera italiana nel migliore dei modi mettendo a vostra disposizione la band ISEIOTTAVI, con il miglior repertorio di Rino Gaetano dal vivo, dandovi la possibilità di salire sul palco nel cortile dell'Ex Dogana e cantare insieme alla band.

Non bastasse: una grande Street Food Parade, con cibo dall'Italia e dal mondo. In più, ospiti speciali che gli organizzatori sveleranno a breve in un vortice pop all'italiana.