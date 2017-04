Primo Maggio al Casale Alba 1

Voci nel quartiere affermano che la Cooperativa Artemisia avrebbe rinunciato all'affidamento del Casale Alba1, lasciando vuota la struttura. In realtà questo Casale, in tutto questo tempo, è stato permanentemente chiuso e di sicuro non adibito alla sua funzione socioculturale, come invece definita nel piano d'assetto del Parco di Aguzzano. Temiamo che questa nuova situazione possa scatenare sul Casale Alba1 appetiti speculativi, come purtroppo avviene per la generalità dei beni pubblici. Questi spazi sono sempre più preda di interessi privati che vedono occasioni di profitto, stravolgendo la fruibilità e la gratuità del verde sottratto al cemento selvaggio dei palazzinari, i veri governatori della nostra città. La giustificazione è sempre la stessa: il deficit. Poichè gli enti pubblici non hanno risorse, non si trova di meglio che concedere i beni pubblici ai privati, rinunciando a qualsiasi forma di controllo. Ne risultano lucrosissimi affari per pochi, a spese di chi avrebbe diritto a godere di tali spazi gratuitamente. E' la disastrosa storia dei Punti Verdi Qualità, un affare in cui politici ed affaristi si sono spartiti somme enormi che ora pesano sul debito di Roma che tutti noi paghiamo. Una storia che continua con la proposta di riforma delle Legge sui Parchi, un'istituzionalizzazione su base nazionale del meccanismo dei Punti Verdi che rischia di compromettere per sempre, in nome del rendimento economico, la tutela delle aree verdi in Italia (maggiori info qui https://goo.gl/QnqTHK) . Non fa eccezione Roma Natura, l'ente che gestisce molti parchi a Roma tra cui Aguzzano: un altro baraccone politico perfettamente su questa linea. Difendiamo il carattere pubblico, fruibile a tutti, non mercificato di Alba1 come di tutti gli altri casali e dell'interno Parco di Aguzzano! --------------------------------------------------------------------------------------- Invitiamo dunque tutti i fruitori del Parco, gli abitanti del quartiere, coloro che credono nella necessità di spezzare il meccanismo che vede nella svendita dei patrimoni pubblici ai privati l'unica scelta possibile, ad una giornata di lotta e di festa il Primo maggio all'anfiteatro del Casale Alba1! DALLE 11 AL TRAMONTO con musica dal vivo, balli e tanto cibo! SU AGUZZANO E I SUOI CASALI NON SI SPECULA, I PARCHI SONO DI CHI LI VIVE!