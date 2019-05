"A riveder le stelle", primo flash mob astronomico

Il cielo stellato, è a rischio di estinzione. Tre quarti della popolazione italiana non vede più la Via Lattea, per questo in occasione della seconda giornata Mondiale di Mobilitazione per il Clima, nell’ambito dei “Fridays for Future” promossi da Greta Thunberg e appoggiati ormai da oltre 15 mila scienziati di tutto il mondo, SOTTO LO STESSO CIELO, The Virtual Telescope Project e Roma Best Practices Award, con il patrocinio del Roma Municipio I Centro e di Fridaysforfuture-Roma hanno organizzato “A RIVEDER LE STELLE”, il primo flash mob astronomico in Italia.

Il flash mob astronomico

Dopo il successo della Luna Rossa al Colosseo della scorsa estate, quando oltre 10.000 persone ammirarono l’eclissi del secolo nella straordinaria cornice del Parco Archeologico del Colosseo, Gianluca Masi, astrofisico e divulgatore scientifico, e SOTTO LO STESSO CIELO tornano a parlarci delle stelle e dell’inquinamento luminoso.

Il dilagare dell’inquinamento luminoso, dovuto a un utilizzo irrazionale della luce artificiale, rende ormai impossibile godere della vista straordinaria del paesaggio stellato, rappresentando peraltro un immenso spreco di denaro e di energia.

Eppure il cielo stellato è il fondamentale elemento del paesaggio naturale e della cultura universale. Tutta la popolazione mondiale vive sotto un cielo in cui brillano a fatica una dozzina di stelle, invece delle migliaia che vedremmo normalmente.

Al Gianicolo con “A RIVEDER LE STELLE”: si manifesterà portando telescopi, binocoli, macchine fotografiche oppure si potrà ammirare il cielo con gli strumenti messi a disposizione dagli organizzatori. (NB: quanti desiderano portare il proprio telescopio sono pregati di prendere contatto con noi, scrivendoci a info@romastronomica.it).

Tra gli altri, saranno presenti con i loro telescopi le Associazioni: Associazione Romana Astrofili, associazione AstronomiAmo e l’associazione astrofili Astris.

