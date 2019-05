Primma 'E Mo', Epica Popolare di un Viaggio

Alberi maestri, aria di salsedine e grida di gabbiani nella piena luce di mezzogiorno. È il racconto di un viaggio, di uomini alla deriva, uomini del porto con le loro storie. Un moderno adattamento dell'epico Nostos di Ulisse, tra le italiche sponde a far da approdo, mentre le danze popolari del profondo sud scandiscono il tempo rituale. Poi il ritorno in patria: madre, moglie, figlia da cui tutti siamo stati troppo lontani.



Uno spettacolo che attraverso le danze tradizionali del centro sud Italia, con le sue melodie e armonie coinvolgenti, vi porterà in un mondo di magiche atmosfere. I piedi fremeranno e le mani inciteranno e sosterranno la nave che salpa e scivola via.



Giovedì 23 Maggio - Ore 20.30

Venerdì 24 Maggio - Ore 20.30

Sabato 25 Maggio - Ore 20.30



Per info e prenotazioni: 348 304 4846 / 366 578 2449