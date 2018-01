Prime Donne: Roberta Mantegna ed Elena Burova

Secondo appuntamento al Teatro Palladium con PRIME DONNE, la rassegna di concerti lirici al femminile realizzata in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma.

Lunedì 29 gennaio, alle ore 20.30, Roberta Mantegna terrà un recital accompagnata al piano dal maestro Elena Burova. In programma arie dalle opere di Giuseppe Verdi e Vincenzo Bellini, e brani per pianoforte solo di Gaetano Donizetti, Franz Liszt e ancora Verdi. Roberta Mantegna è un talentuoso soprano diplomatasi nella prima edizione di “Fabbrica” Young Artist Program dell’Opera di Roma.

È impegnata attualmente al Teatro Costanzi ne I masnadieri di Verdi, dal 21 gennaio al 4 febbraio, dove interpreta il ruolo di Amalia, diretta da Roberto Abbado e per la regia di Massimo Popolizio. Elena Burova è invece uno dei nuovi talenti selezionato per la seconda edizione di “Fabbrica” Young Artist Program” 2018-2019.

PRIME DONNE

Lunedì 29 gennaio 2018, ore 20.30

Recital di Roberta Mantegna

Pianista Elena Burova

Programma

“Col sorriso d’innocenza... o sole ti vela” da Il pirata di Vincenzo Bellini

Larghetto in do maggiore di Gaetano Donizetti (per pianoforte)

“Casta diva... ah bello a me ritorna” da Norma di Vincenzo Bellini

Rigoletto. Pharaphrase de concert, Franz Liszt (per pianoforte)

“Tacea la notte placida... di tale amore” da Il trovatore di Giuseppe Verdi

Gran Valzer brillante, Giuseppe Verdi (per pianoforte)

“Tu del mio Carlo al seno... Carlo vive” da I masnadieri di Giuseppe Verdi