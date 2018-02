Prime Donne: Maria Grazia Schiavo al Teatro Palladium

Terzo appuntamento al Teatro Palladium con PRIME DONNE, la rassegna di concerti lirici al femminile realizzata in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma.

Lunedì 19 febbraio, alle ore 20.30, a salire sul palco sarà Maria Grazia Schiavo, considerata tra i soprani italiani di riferimento nel repertorio belcantistico e barocco e grande specialista del repertorio napoletano.

La cantante, accompagnata al pianoforte del Maestro Sergio La Stella, sarà anche a breve protagonista nel ruolo di Violetta in La traviata al Teatro dell’Opera di Roma.

PROGRAMMA

F. POULENC Les chemins de l’amour

L. BERNSTEIN Glitter and be gay

F. LISZT Sogno d’amore

G. VERDI Caro nome

F. LEHAR Meine Lippen Sie küssen so heiss

E. SATIE Gymnopédie

E. SATIE Je te veux

L. ARDITI Il bacio

J. OFFENBACH Les oiseaux dans la charmille

P. SANCAN Toccata

G. VERDI È strano...sempre libera degg’io