Primavera alla Landriana: flower show e giardinaggio di qualità

Dal 21 al 23 Aprile si svolgerà la 22^ edizione di Primavera alla Landriana, storica mostra mercato del giardinaggio di qualità (piante insolite e rare, alberi, fiori, bulbi, mobili da giardino, attrezzi da giardinaggio, vasi, libri....) durante la quale numerosi espositori italiani e stranieri presentano le eccellenze del settore ed anche alcuni esclusivi articoli pensati per il country life.

Oltre al flower show “Primavera alla Landriana” il pubblico potrà visitare i 10 ettari di parco, soffermandosi negli angoli più suggestivi della tenuta per scoprire le collezioni botaniche che nei mesi scorsi sono state potenziate. Nuove piante, erbacee e cespugli faranno bella mostra al Giardino blu, al Giardino grigio, nelle stanze del Giardino all’italiana ed in altre parti del giardino. Nuovo look anche per il suggestivo viale bianco, dove è stata rinnovata la scalea e sono state immesse nuove piante. Altrove, sono stati fatti importanti lavori di ripristino del giardino, riscoprendo luoghi nel tempo andati perduti. Il lago è stato in parte dragato e rimodellato, creando un nuovo isolotto che in futuro sarà arricchito di piante acquatiche e ripariali.

Alla mostra di florovivaismo, divenuta un immancabile appuntamento per gli amanti del gardening, ampio spazio ai momenti divulgativi per una Landriana sempre più tutorial grazie alla presenza di esperti che forniranno al pubblico informazioni e spunti utili sull’arte del giardinaggio.

Da non perdere i corsi su “innesti e potature”; i focus sulle orchidee e gli approfondimenti sulle Rose Cinesi - Regine dall'Oriente, enfatizzate nel secondo volume della collana La vie en roses dall'autrice Nicoletta Campanella per la Nicla Edizioni. Una Casa editrice d’arte che ha eletto a sua filosofia “il recupero della memoria” ed è specializzata nel settore delle rose e del florovivaismo, con la finalità di portare a conoscenza di un pubblico sempre più vasto il tema della rosa da un punto di vista culturale oltre che botanico e giardinicolo, facendone apprezzare quanto di più bello e di importante esso racchiude. Alla Landriana Nicla porterà anche il “gusto” grazie alla presenza della famosa cioccolateria torinese Baratti&Milano, partner de La vie en Roses che offrirà al pubblico una tavoletta di cioccolato bianco con estratto di rosa.

Ampio spazio ai momenti "divulgativi" grazie alla presenza di esperti che forniranno ai visitatori informazioni e spunti utili per affermare, attraverso le diverse attività seminariali, la cultura del verde.

Per tutta la durata della mostra mercato sarà inoltre attivo il punto gratuito "I Consigli della Landriana" con il Garden Tutor Stefano Assogna che darà consulenze singole gratuite per progettare giardini e terrazze o consigliare sulla cura di piante e fiori.



PROGRAMMA PRIMAVERA ALLA LANDRIANA

Immancabili le attività per i più piccoli che negli spazi di Ecologistica e S.I.A. (Soc. Ital. Arboricoltura) potranno intrattenersi con personale altamente qualificato e preparato per approfondire la conoscenza della natura attraverso il momento ludico (presso i loro stand nel prato dei pini).

Tutte le altre attività saranno svolte sotto il tendone centrale o negli stand degli espositori:

VENERDI 21 APRILE

-­‐ ore 12.00 presentazione di “Rose Cinesi - Regine dall'Oriente”, il secondo volume della collana La vie en roses (Nicla Edizioni). Insieme all'autrice Nicoletta Campanella sarà presente Walter Branchi, considerato il maggior esperto italiano di rose Cinesi. Interviene Giovanna Alberti Campitelli, Vice Presidente di APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia)

-­‐ Ore 15.00 “Passeggiate a sei zampe”: come gestire il proprio cane in occasione di una visita in un giardino o.. in un evento! a cura di Stefano Mastino Drdolittleschool educatore cinofilo professionista -­‐ ore 15.30 “Colorare i tessuti in modo naturale” dimostrazione di tintura vegetale su lana, seta e cotone a cura dell’ ”Ass. Il lavoro impreciso” presso il loro stand al prato dei cipressi



SABATO 22 APRILE

-­‐ ore 11.00 “Parliamo di Orchidee” cenni sulla loro biologia, esigenze colturali delle più comuni a cura di Ugo Laneri dell’Ass. Amici dei Giardini Romani Giardini della Landriana

-­‐ ore 12.00 presentazione di “Rose Cinesi - Regine dall'Oriente”, il secondo volume della collana La vie en roses (Nicla Edizioni). Insieme all'autrice Nicoletta Campanella sarà presente la rodologa Rita Oliva, coautrice del volume. Conduce l’incontro Alessandra Vinciguerra

-­‐ ore 15.00 “Suggerimenti sulla coltivazione delle orchidee” e dimostrazione di rinvaso. A cura di Ugo Laneri dell’Ass. Amici dei Giardini Romani -­‐ ore 15.30 “Colorare i tessuti in modo naturale” dimostrazione di tintura vegetale su lana, seta e cotone a cura dell’ ”Ass. Il lavoro impreciso” presso il loro stand al prato dei cipressi

-­‐ ore 16.00 presentazione del libro “Rosa San Valentino di Terni”, il primo volume della nuova collana Le protagoniste de La vie en roses (Nicla Edizioni). Insieme a Nicoletta

Campanella, curatrice del volume sarà, presente Silvia Fineschi, Vicepresidente del Roseto botanico Fineschi e Lorenzo Chisci, titolare del vivaio “Occhi di Rosa Cavriglia”. Conduce l’incontro Alessandra Vinciguerra



DOMENICA 23 APRILE

-­‐ ore 11.00 “Innesti e potature: teoria e pratica” a cura di Renato Pavia dell’Ass. Amici dei Giardini Romani

-­‐ ore 12.00 presentazione del libro “Rose Cinesi - Regine dall'Oriente”, il secondo volume della collana La vie en roses (Nicla Edizioni). Insieme all'autrice Nicoletta Campanella sarà presente la rodologa Rita Oliva, coautrice del volume. Conduce l’incontro Alessandra Vinciguerra

-­‐ ore 15.00 “10 Buoni motivi per bere Aloe vera” a cura del Dott. Patrizio Romano Naturopata

-­‐ ore 15.30 “Colorare i tessuti in modo naturale” dimostrazione di tintura vegetale su lana, seta e cotone a cura dell’ ”Ass. Il lavoro impreciso” presso il loro stand al prato dei cipressi

-­‐ ore 16.00 “Innesti e potature: teoria e pratica” a cura di Renato Pavia dell’ Ass. Amici dei Giardini Romani

PREZZI "PRIMAVERA ALLA LANDRIANA"

mostra mercato di giardinaggio 21, 22, 23 aprile 2017

SOLO MOSTRA MERCATO

Biglietto Ingresso Intero - € 7,00

Biglietto Ingresso Ridotto (dagli 11 ai 14 anni) - € 5,00

Convenzioni espositori - € 3,00

Bambini fino a 10 anni - Entrata gratuita

MOSTRA MERCATO E VISITA GUIDATA AL GIARDINO

Biglietto Ingresso Intero - € 11,00

Biglietto Ingresso Ridotto (dagli 11 ai 14 anni) - € 9,00

Bambini fino a 10 anni - Entrata gratuita