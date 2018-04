Primavera alla Landriana: mostra mercato del giardinaggio di qualità

Dal 20 al 22 Aprile si svolgerà la 23^ edizione di Primavera alla Landriana: la storica mostra mercato del giardinaggio di qualità (piante insolite e rare, alberi, fiori, bulbi, mobili da giardino, attrezzi da giardinaggio, vasi, libri....) con la presenza di numerosi espositori italiani e stranieri.

Primavera alla Landriana

Ampio spazio sarà dedicato ai momenti divulgativi per una Landriana sempre più tutorial grazie alla presenza di esperti che forniranno al pubblico informazioni e spunti utili sull’arte del giardinaggio. Ad accogliere i visitatori le fioriture della bella stagione, per ammirare l’esplosione di fiori, profumi e colori di questa meravigliosa oasi a due passi dal litorale romano.

Durante le giornate trascorse alla Landriana, il pubblico potrà scoprire quanto è “terapeutico” svolgere attività all’aria aperta, in giardino o semplicemente in un balcone, dedicandosi alla cura di piante e fiori. Alla Landriana il verde è inteso come il miglior alleato contro la vita frenetica di tutti i giorni e gli effetti benefici che la natura e le attività dedicate alla cura del verde hanno sulla nostra salute e sul benessere sono notevoli.

Giardini a misura di farfalla e rose

Tante le novità per questa edizione: dalla creazione di giardini “a misura” di farfalla alle fragranze più inebrianti ispirate alle essenze della Landriana a cura dell’Associazione “I profumi di Boboli”. Immancabile uno spazio dedicato alla regina dei fiori: la Rosa!

Per tutta la durata della mostra mercato sarà inoltre attivo il punto gratuito "I Consigli della Landriana" con il Garden Tutor Stefano Assogna che darà consulenze singole gratuite per progettare giardini e terrazze o consigliare sulla cura di piante e fiori.

A disposizione del pubblico parcheggio gratuito, punto ristoro e barbacue con tavolini sia al coperto che all'aperto.

La Landriana è anche un Dog Friendly Garden, dove gli amici a quattro zampe - tenuti a guinzaglio - hanno libero accesso!