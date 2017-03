Domenica 26/3 venite a festeggiare la "Primavera al Castello di Nerola. Troverete prodotti DOP e biologici: olio extravergine di oliva, funghi, tartufi, lumache, patè di olive, creme dolci e salate, confetture, biscotti tipici, pizze rustiche, pane integrale, street food vegan e bio. Incontrerete maestri di arti antiche: ferro battuto, tessitura, cuoio, legno, ricamo, cucito creativo, maglieria, uncinetto, ceramica, pittura, decorazione, cesteria, cucina, erboristeria e saponi naturali. Laboratorio "Impariamo a fare le fettuccine in casa". Per i bambini ampia zona pedonale con laboratori creativi, giochi animazione e intrattenimento: mangiafuoco, bolas, truccabimbi e sculture di palloncini. info mercatini 3336347208 Sara' possibile effettuare visite guidate del Castello Orsini (costo 5 euro) e anche pranzare al castello (25 euro a persona). Per info riguardanti il Castello info@castellorsini.it - 0774683272