Primavera a 6 zampe

Esposizione cinofila amatoriale, aperta a cani di razza e meticci con o senza pedegree. La giornata sarà dedicata ai nostri amici, con una simpatica sfilata a sei zampe, alla presenza di un giudice qualificato. Giochi per loro, agility, dimostrazione di Dog Dance, e altro ancora. inoltre tante cose da mangiare per loro, per noi e stand dedicati ai nostri cani e non solo. Vi aspettiamo con tante sorprese. :-) ingresso libero. La quota di iscrizione è solo per i proprietari dei cani che iscriveranno il loro quattro zampe alla sfilata. Da non perdere :-)