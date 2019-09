Prima romana del film documentario "Quando non puoi tornare indietro"

Martedì 24 settembre ci sarà una anteprima romana al cinema Farnese del documentario "Quando non puoi tornare indietro" di Leonardo Cinieri Lombroso alle ore 18. Il film è patrocinato da UNHCR, Amnesty International e OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) per i suoi valori etici universali e i principi ispirati al rispetto della dignità umana.



Qui trovate il link dell'evento su Facebook

https://www.facebook.com/events/2509853289106024/?notif_t=plan_user_associated¬if_id=1568733919489210



Ospiti dell’evento

Il regista Leonardo Cinieri Lombroso

I co-protagonisti Dina Madi e Matteo Tanganelli

Nel dibattito interverrà il direttore di UNIMED (Unione dell'Università del mediterraneo) Marcello Scalisi e esponenti di UNHCR

Sottotitoli in italiano ed inglese

Durata 65 minuti



Per Info: Cinema Farnese, Piazza de' Fiori 56, Telefono: +39 066864395



Sinossi

Il documentario racconta la storia di Obaida, un brillante studente siriano di Ingegneria. Alle sue spalle ha la guerra e di fronte una strada da inventare. Nella storia di Obaida c’è un po’ della storia di tutti i ragazzi che lasciano le proprie terre e intraprendono viaggi pericolosi e difficili alla ricerca di nuove opportunità e i cui sacrifici, talvolta, sono ripagati da successi incredibili e sorprese inimmaginabili.



Trailer: https://vimeo.com/358264828

