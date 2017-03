Prima presentazione "In quel preciso istante"

Edizioni il Galeone vi invitano giovedì 23 marzo, presso la Libreria Koob, in via Luigi Poletti 2, alle ore 18.30.per la prima presentazione del reportage fotografico "In quel preciso istante. Retroscena di un reportage in Kenya", del fotografo Guillermo Luna. Sarà un'occasione speciale per incontrare l'autore del libro e ascoltare i suoi racconti sull'esperienza vissuta durante i mesi di lavoro nel Wajir, nel Kenya nord orientale. Durante la presentazione, il pubblico avrà la possibilità di vedere da vicino l'utilizzo della tecnica AR, la Realtà Aumentata che Luna ha deciso di utilizzare per alcune delle immagini presenti nel libro.