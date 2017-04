Per la prima volta a Roma si terrà la Fiera dell'Innovazione e del Risparmio Energetico. INGRESSO GRATUITO Orario continuato dalla 8:30 alle 18:30 La Fiera si terrà all'interno degli spazi della nostra sede Appia. Nei 2 Giorni di Fiera, oltre ad usufruire delle promozioni offerte dalle Aziende Espositrici, Elettrica Morlacco offre uno sconto del 10 % su tutta la merce in Magazzino. Inoltre Registrandosi in Fiera o sul nostro sito www.elettricamorlacco.it riceverai un ulteriore buono sconto del 10% valido fino al 31 Maggio 2017 spendibile in tutte le Nostre Sedi. N.B: Nello sconto del 10% non sono inclusi, cavi, promozioni in corso e prezzi netti espositori. 500 Mq di esposizione, 15 Stand 1 Punto ristoro gratuito per tutti i partecipanti 10 Work Shop di approfondimente in aula 14 Grandi Marchi saranno presenti con i loro stand per farci conoscere l'innovazione e il risparmio energetico a prezzi vantaggiosi. Marchi Presenti in Fiera : BTicino Daikin Italy Elcom Led Components Gewiss Ilmas Lighting LEDVANCE Linea Light Group Nobile Italia SpA Novalux Qubix Schneider Electric Vimar Vortice