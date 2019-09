Roma ospiterà l’ottava tappa del tour dedicato alla Salute al Maschile

Prosegue l’iniziativa che vede insieme Fondazione Umberto Veronesi, Fiat Professional e Fondazione SIU, nata per sensibilizzare gli uomini di tutte le età sull’importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori maschili.

Appuntamento sabato 21 e domenica 22 settembre in piazza Giovanni in Laterano con i Ducato, appositamente allestiti e con livrea specifica, dove poter usufruire, gratuitamente, dei servizi di consulenza medica.

Lunedì 23 si rinnova l'appuntamento dal dealer Romana Diesel, in Via Collatina, 456.

Da sabato 21 a lunedì 23 settembre il tour “Salute al Maschile” approda a Roma in piazza Giovanni in Laterano con due Ducato, appositamente allestiti e con livrea specifica, dove il pubblico potrà usufruire, gratuitamente, dei servizi di consulenza medica. Prosegue così l’iniziativa che vede insieme Fondazione Umberto Veronesi, il best seller di Fiat Professional e gli urologi di Fondazione SIU Urologia Onlus impegnati in una preziosa campagna di lotta ai tumori maschili. Il tour nazionale è nato per sensibilizzare il pubblico maschile, di tutte le età, sull’importanza della prevenzione nella lotta ai tumori. Dopo aver toccato Torino, Verona, Genova, Firenze, Bologna e Pescara, la rassegna itinerante è stata ospitata ad Atessa (CH) presso lo stabilimento Sevel, il più grande stabilimento di veicoli commerciali leggeri d'Europa, che dal 1981 produce il famoso Ducato di Fiat Professional.

A Roma un fiocco per lanciare un messaggio forte

In Val di Sangro il tour ha incontrato una platea ideale per illustrare l’importanza della prevenzione: il sito occupa circa 6.400 addetti con 45 anni di età media e quasi l'80% di uomini. Roma sarà il teatro non solo dei consueti consulti urologici ma anche di un importante momento di comunicazione che richiede l’impegno di almeno 150 persone: è infatti in programma la creazione di un enorme fiocco, simbolo della prevenzione, formato da amici e sostenitori di Fondazione Umberto Veronesi, come già accaduto a luglio nello stabilimento di Fiat Professional.

Tutti insieme per la prevenzione

Per partecipare a questa importante iniziativa e ribadire con forza il motto “Difendi ciò che ami, scegli la strada della prevenzione”, è sufficiente presentarsi in piazza Giovanni in Laterano alle ore 10.00 di domenica 22 settembre, indossando una camicia o una polo bianca e un paio di jeans.