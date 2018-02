Prestazioni Straordinarie a Spazio Diamante

Cosa succede nella vita di un attore porno se, improvvisamente, riesce ad avere rapporti solo con sua moglie? E cosa succede se la moglie è la prima a lamentarsi di un marito che ormai sta sempre a casa e che la molesta almeno tre volte al giorno? Ma soprattutto, cosa succede se la polizia li sorprende a far l’amore in macchina?

Le risposte in PRESTAZIONI STRAORDINARIE, scritto da Michela Andreozzi dove l’analisi scientifica sociologica si alterna alla commedia pura. In scena a lo Spazio Diamante a Roma dal 23 al 25 febbraio, PRESTAZIONI STRAORDINARIE, grazie all’ironia della scrittura di Michela Andreozzi, regala allo spettatore un decalogo naturale per sondare la convivenza amorosa tra un attore famoso per le sue misure che ha deciso di smettere e un’attrice impegnata che non trova una parte.

Lui, lei, una situazione straordinaria, una dinamica di ‘ordinaria conflittualità’ di coppia costretta comunque a fare i conti sia con se stessa che con la vita di tutti i giorni. E sullo sfondo una Società dove il sesso è più virtuale che reale, dove basta un’App per incontrarsi, dove c’è più ostentazione social che voglia di incontrarsi davvero. Dove nulla è reale, sincero, concreto. Così alla fine, se tutti trasgrediscono la vera trasgressione è smettere. Anche per un pornostar.

E se sul palcoscenico Cristiana Vaccaro e Fabrizio Sabatucci danno vita ad una coppia pronta a scoppiare ma capace ancora di ritrovarsi attraverso la complicità, dietro le quinte un’altra coppia straordinaria anima lo spettacolo. Alla regia, infatti, Massimiliano Vado, marito di Michela Andreozzi. « Una sfida: sapere di dover gestire, contemporaneamente, un testo scritto dalla propria moglie, due attori dotati di comicità pura e un argomento che sfiora da vicino ogni riferimento sessuale, ammanta di adrenalina la concretezza di quanto sia necessario un teatro comodo, mai autoreferenziale anzi semmai utile e di svago.

La simbiosi tra teatro moderno e ascolto della contemporaneità deve per forza confrontarsi con la commedia, sia per la sua valenza narratrice, che per il divertimento intellettuale che ne deriva. Un divertissement serissimo per ambire a raccontare le minuscole frustrazioni di una coppia che, dalla crisi implosa risorge a nuova intesa».