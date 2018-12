Presepe in Cappella Sistina

Il 7 dicembre 2018 è stato inaugurato in Cappella Sistina nei Musei Vaticani il presepe progettato e costruito dagli artisti Giuseppe Passeri, Eva Antulov e Alfonso Pepe. Nato da una idea del Cav. Giuseppe Passeri, il presepe è stato appoggiato ed avallato da Monsignor Guido Marini, Maestro delle Celebrazioni Pontificie, che ha seguito le varie fasi di progettazione con interesse ed entusiasmo. Il trio di artisti è stato il primo in assoluto a presentare un’opera dentro la Cappella Sistina fin dai tempi di Michelangelo.



Eseguire un’opera all’interno del tempio dell’arte mondiale ha comportato per gli artisti un notevole impegno professionale e artistico. Il presepe è stato messo in opera con materiali di prima scelta, affinché l’opera nel suo insieme si conformasse con la splendida visione della Cappella Sistina. Perfino i colori di fondo sono stati accuratamente elaborati con la miscela di lapislazzuli afgano che lo stesso Michelangelo Buonarroti usò nel suo affresco del Giudizio universale e che l’artista, la Dottoressa Eva Antulov, è riuscita a riprodurre con successo.



Il presepe è in stile napoletano fine settecento e come era in uso all'epoca di porre nei presepi gioielli e pietre dure a volte molto costose, allo stesso modo è stata collocata una magnifica grotta di malachite dal peso di 29 kg e rose del deserto provenienti dai deserti arabici.



Giuseppe Passeri, oltre a essere specializzato nella rappresentazione di presepi di vario stile, è anche l’ideatore e l’esecutore per ben 12 edizioni della rievocazione storica della famosa Girandola di Roma, una delle più antiche e famose feste di fuochi d’artificio che si dice sia stata disegnata dallo stesso Michelangelo e poi perfezionata dal Bernini.



L’artista pittrice e scenografa Eva Antulov si è distinta negli anni per l'organizzazione e per le coreografie in Eventi a carattere internazionale e per la progettazione di strutture presepiali.

Alfonso Pepe artista di grande talento, fin da bambino ha mostrato la sua grande predisposizione per l’arte del presepio e per il suo grande intuito delle proporzioni e della struttura.



L'ncontro di questi audaci professionisti ha consentito di mettere in opera in Cappella Sistina un presepe di grande prestigio che onora quest’arte che inneggia alle radici della fede cristiana.



Il terzetto di artisti, affinché l’opera nel suo insieme fosse il più omogenea possibile, si è avvalso della guida storica-artistica di Jean-Paul Troili, profondo conoscitore dell’arte barocca, nonché famoso Wedding Planner a livello mondiale.



