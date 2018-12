Presepe di Sabbia a Casal Bertone

Dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 l'Accademia della Sabbia presenta la sesta edizione del Presepe di Sabbia di Roma. Nel cuore di Casal Bertone a pochi metri dall'antico basolato della via Collatina, in una grotta di tufo è stato allestito un Presepe realizzato con 120 quintali di sabbia.



La mostra si trova al numero 5 di via Morozzo della Rocca a poche decine di metri dalla chiesa in Piazza Santa Maria Consolatrice e sarà visitabile dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 dalla mattina alle 10:00 fino alle 20:00