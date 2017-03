Manuela Diliberto presneta “L'oscura allegrezza”

VENERDÌ 17 MARZO 2017 | ORE 19.00 AUDITORIUMARTE-STUDIO 1 AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA LA MANIFESTAZIONE LIBRI COME OSPITERÀ LA PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL ROMANZO D'ESORDIO DI MANUELA DILIBERTO "L'OSCURA ALLEGREZZA" con un'intervista a PIF Dal 16 al 19 marzo torna il festival Libri come - Festa del Libro e della Lettura, organizzato dalla Fondazione Musica per Roma e giunto alla sua VIII edizione, nei locali dell'Auditorium Parco della Musica di Roma (Viale Pietro de Coubertin, 30). Quest'anno ospiterà - VENERDÌ 17 MARZO [ORE 19:00] AUDITORIUMARTE | STUDIO 1 - la presentazione ufficiale del romanzo d'esordio di Manuela Diliberto "L'oscura allegrezza", in uscita nelle librerie proprio il 17 marzo per La Lepre Edizioni [Collana Visioni 2017 | www.lalepreedizioni.com]. INTERVENGONO: MANUELA DILIBERTO E PIF MODERA: MICHELANGELO IOSSA Una scelta mancata può cambiare il corso di una vita? Roma, 1911. Alla vigilia di cambiamenti che trasformeranno l'Europa, Giorgio, un giornalista di famiglia borghese, si abbandona all'inerzia rassicurante di un socialismo di facciata. L'incontro con una giovane donna indipendente lo allontanerà da ciò che gli è più caro per spingerlo verso un cammino scomodo, unica via per la felicità. Riuscirà a cogliere la possibilità di un amore irripetibile? Attraverso un racconto che ha la freschezza della narrazione spontanea, Bianca, una ragazza che ha scelto di vivere una vita comunista e militante, tiene un diario intimo. Una grave malattia e l'inaspettata irruzione nella propria vita di una passione tanto struggente quanto inverosimile, la porteranno a mettere in discussione le convinzioni più incrollabili. Il racconto di Giorgio, che dopo cinquant'anni ritorna sul proprio passato, si confronta così con le confessioni intime di una giovane donna dal destino drammatico, con un cambiamento di prospettiva che ricorda il capolavoro di Kurosawa Rashomon. Al termine del romanzo, un'intervista a Pif sul tema "scegliere o far finta di niente?". Manuela Diliberto è nata a Palermo. Vive a Parigi dove si occupa di archeologia e storia dell'arte antica. Attualmente lavora ad un progetto letterario sul rapporto della società occidentale con l'Islam. L'Oscura allegrezza è il suo primo romanzo.