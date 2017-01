Presentazione del Romanzo Non contate su di me, di Antonio Schiena

Antonio Schiena presenta a Roma il suo ultimo romanzo, Non contate su di me (Watson Edizioni, 2016), presso la Libreria Libri&Bar Pallotta, Piazzale di Ponte Milvio 21/24. In questa sua ultima fatica, l'autore presenta tre personaggi, tre persone solitarie, alienate, sconclusionate e immature, spesso ridicole. Ne racconta le storie in una epopea di antieroi urbani alla ricerca di protezione dal dolore della noncuranza e dell'esclusione. Ma a causa del loro incontro, le armature si sgretolano e inevitabilmente la realtà torna prepotente a inserirsi nelle loro vite. E con essa, arrivano le persone e le responsabilità. Antonio Schiena è il creatore della pagina Facebook Antipatia Gratuita ed è al suo quinto romanzo. L'autore ne discute con Valentina D'Urbano, autrice fra gli altri del bestseller Il rumore dei tuoi passi (Longanesi 2012).