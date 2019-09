Presentazione ai Musei Capitolini a Roma del libro di Luca Nannipieri "Capolavori rubati"

Martedì 24 settembre alle 18.30 il critico d'arte Luca Nannipieri presenterà ai Musei Capitolini, Sala Pietro da Cortona, Piazza del Campidoglio 1, Roma, il suo libro "Capolavori rubati", Skira editore.

Con l’autore intervengono Fabio Isman, giornalista e scrittore e il Generale Roberto Riccardi, Comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Modera Serena Epifani, The Journal of Cultural Heritage Crime.



C’è sempre stata lotta attorno all’arte. Omicidi, furti, razzie, corruzioni, contrabbandi, soprusi, roghi, devastazioni, confische hanno contraddistinto la vita di molti capolavori. Da Caravaggio a Picasso, da de Chirico a Munch, da Renoir a Klimt, fino alle statue della classicità, sono molti gli episodi, alcuni celeberrimi, altri poco conosciuti, alcuni risolti, molti altri ancora sotto indagine, che ci portano nel cuore dell’illegalità, della criminalità, del mercato nero, della cupidigia, della volontà di potenza, che si nasconde dietro ogni ladrocinio.



Partendo dalla rubrica che l’autore tiene al “Caffè” di Rai Uno, vengono illustrati i casi più clamorosi di furti di opere d’arte, affrontando anche i traumi storici di saccheggi e spoliazioni coloniali e imperialiste. Attraverso la narrazione e la ricostruzione giudiziaria dei furti, il commento sullo stile artistico delle opere rubate, l’inquadramento storico, la disamina museografica sulla sicurezza e sulla protezione dei capolavori, il libro affronta il grande tema dell’arte nel suo rapporto con la complessità del male.



Luca Nannipieri, critico d’arte, cura la rubrica “Capolavori rubati” al “Caffè” di Rai 1, dopo aver condotto “SOS Patrimonio artistico” sempre nella stessa trasmissione, da cui è stato tratto il libro Bellissima Italia pubblicato da Rai Eri-Rubbettino.

Scrive su settimanali e quotidiani nazionali. Dirige Casa Nannipieri Arte, con la quale cura mostre e conferenze di arte moderna e contemporanea, da Giacomo Balla a Keith Haring.



INGRESSO LIBERO SINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI