"A mezz'ora e trenta dalla fine" di Claudio Giovanardi

VENERDI 13 GENNAIO 2017 ORE 17.30 III EDIZIONE FESTIVAL LIBRO DI QUALITÀ PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL ROMANZO "A MEZZ'ORA E TRENTA GIORNI DALLA FINE" DI CALUDIO GIOVANARDI Roma| Venerdi 13 dicembre |ore 17.30, riprendono le iniziative culturali del LIBRO DI QUALITÀ con la presentazione del romanzo "A mezz'ora e trenta giorni dalla fine" (La Lepre edizioni/Collana Visioni 2016) di Claudio Giovanardi. Un'opera dal forte connotato psicologico ed esistenziale: un pensionato è protagonista di un fatto straordinario, si accorge di dormire ogni giorno un minuto in più e quindi di vivere ogni giorno un minuto in meno. Con un conto alla rovescia giorno per giorno e minuto per minuto, vengono raccontati gli ultimi trenta giorni della sua vita, vissuti tra angosce, alterazioni e colpi di scena. La presentazione, che si svolgerà presso la sede della Fuis a Roma (piazza Augusto imperatore, 4), vedrà protagonisti l'autore CLAUDIO GIOVANARDI e l'editore ALESSANDRO ORLANDI, che discuteranno della trama e del libro. L'evento fa parte della rassegna sul LIBRO DI QUALITÀ, patrocinato dalla Fuis, dai Filomati e giunto quest'anno alla terza edizione. Sono previste letture dell'attrice Fabrizia Scopinaro. Modererà l'incontro Mario Sammarone, curatore della rassegna.

Gallery