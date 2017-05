Presentazione "Mascioli e i suoi cicinin" di Maria Delfina Tommasini

Mascioli e i suoi cicinin Il commissario Bruno Mascioli per risolvere i casi si affida all' intuito e alle premonizioni del suo coinquilino : un pesce rosso. Non disdegna, poi, di utilizzare le voci che spesso circolano nelle città di provincia, dove ognuno pensa di sapere tutto di tutti; chiacchiere che, ben edulcorate, lo portano alla scoperta della verità. E' un attento osservatore, specialmente di calzature, tutte le sue analisi su conoscenti e indagati iniziano dalle estremità. Ha come hobby la borsa di Milano e , ogni mattina, invece di leggere l'oroscopo, dà una scorsa alle notizie finanziarie per tenersi aggiornato. Non sempre segue i consigli del suo consulente Radames, anzi spesso è propenso a fare di testa propria, ma la loro amicizia ha un tornaconto per entrambi: facilità e velocità nel conoscere segreti bancari per il commissario e una sottoscrizione di titoli in più per Radames. La sua famiglia è composta da un figlio, fotografo freelance, e da una sorella molto pressante; è affettuosamente legato alla fornaia del posto, la Rosina, con la quale, benchè attratto, è reticente nello stringere un vero e proprio rapporto d'amore. Certo, all'inizio, ha mal digerito il fatto di essere stato trasferito, per via di un'indagine scomoda, in una questura di paese del centro Italia ,Bagnaia, frazione di Viterbo, ma a poco a poco è riuscito a integrarsi piacevolmente in quella realtà di provincia tanto da farsi coinvolgere dal medico legale nel tifare per la squadra locale. Un introverso con la passione per le cravatte sgargianti.