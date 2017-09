Presentazione libro Per Certi Versi di Marco Nardovino

Venerdì 22 settembre, alle ore 18:00, presso la libreria Notebook all’Auditorium di Roma (Viale Pietro De Coubertin 30), Marco Nardovino presenterà la sua prima raccolta di ballate Per Certi Versi edito da Aletti a maggio u.s.

Il libro, il primo di una trilogia dal titolo “Trilogia Blu”, racconta in versi una generazione cresciuta tra grandi ideali, lotte politiche, musica d’autore e forti sentimenti dando spazio all’amicizia e all’autoironia. Il mare fa da sfondo a queste ballate che, per quanto a volte malinconiche, sono un’esplosione di ottimismo e ci ricordano che la poesia è ancora viva ed è puro nutrimento per l’anima.

Un collettivo di teatranti dell’Ass. Culturale E20 leggerà alcuni passaggi del libro e racconterà aneddoti sulla vita dell’autore, nato nel 1961 nel quartiere Montesacro, dove svolge da anni attività culturali di vario genere.



Il libro è disponibile sul sito di Aletti Editore e si può ordinare su www.lafeltrinelli.it e su www.ibs.it