Presentazione del libro "Moon 50 anni dall'allunaggio"

Giovedì 27 giugno presso La Mia Libreria si terrà la presentazione del volume "Moon 50 anni dall'allunaggio" edito da Lisciani editore.

In occasione del cinquantenario di uno degli eventi che ha segnato la storia moderna, undici autori italiani hanno dato il loro contributo letterario per omaggiarlo nel migliore dei modi.

Racconti dei generi più disparati (curati da Divier Nelli), dalla fantascienza, all'amore, dal fantastico, allo storico, passando per il complottismo. Storie di volta in volta drammatiche, ironiche, grottesche, intimiste, tutte a loro modo esemplari e con dentro un pizzico di Luna.

In occasione della presentazione, sarà presente uno degli autori: Mariano Sabatini. Già autore della saga di successo che vede protagonista il commissario Leo Malinverno, Sabatini in questa occasione sceglie un giornalista come protagonista del racconto: insieme al relatore Marco Di Tillo dialogherà sul suo racconto e sul filo conduttore che regge l'intera raccolta.