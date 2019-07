Presentazione libro Filippo Gatti alla Libreria Todomodo

Ci sono amori che non si possono raccontare. Nascono da uno sguardo, da un’attrazione, da una alchimia, da un legame difficile da spiegare. Come quello fra il protagonista e Layla, un’avvenente prostituta dell’Est Europa. I loro destini si fondono e si confondono in un Sud Italia desolante, avido, avaro di sentimenti e dominato dalle logiche del profitto. Lui è affascinante, spiritoso e ricco. Lei è intelligente, emotiva e bella.



Poi ci sono loro due, il capitano Fabrizio Garretto e il maresciallo Marcello Chirizzi. Due agenti italiani vecchio stampo, due eroi senza paura in una terra dove essere uomini il più delle volte significa prostrarsi al servizio del potente di turno. E infine c’è lui. Un killer spietato. Un mostro che uccide le sue vittime a mani nude, un assassino senza scrupoli a cui piace infierire sui loro corpi come se fossero manichini inermi.



Filippo Gatti dipinge con affabile maestria la società odierna e ne racconta i drammi, le paure, le speranze e i sogni. Tutti abbiamo scheletri nell’armadio e il nostro comportamento non è altro che il risultato dei nostri conflitti interiori e delle nostre ataviche contraddizioni. E c’è solo un modo per reagire. Amare. Disperatamente. Incondizionatamente. Nella speranza che l’attimo si trasformi in infinito e che la morte sia solo il passaggio segreto per l’eternità.



PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Mercoledì 10 luglio, ore 20

LIBRERIA TODOMODO ROMA

Via Bellegra 46, 00171 Roma

Presentano i giornalisti:

Gianna De Santis

Angelo Dino Surano

SEGUE RINFRESCO

