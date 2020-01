Presentazione del libro Detonazione, concerti e DJ set

Presentazione del libro Detonazione. Percorsi, connessioni e spazi altri nella controcultura romana degli anni Novanta.

Il programma

20:30 - Sala Concerti . Presentazione ufficiale del libro e dibattito.

Saranno presenti gli autori e i curatori.

22.30 - Sala concerti - Live set di Enemy Within e Roseluxx

Da Mezzanotte - Sala Concerti - Luzy L from Toretta Stile DJ SET



CSOA Forte Prenestino.

Rave Up records.

Associazione Psicogeografica Romana.

Ufociclismo.

C.S.O.A. Forte Prenestino

via Federico Delpino - Centocelle – Roma

Web: www.forteprenestino.net

Mail: segreteria@forteprenestino.net

tram 5-19-14 - bus 542-544 - metro C: fermate Gardenie e Mirti



Il Forte Prenestino è un centro sociale occupato e autogestito dal 1986. E’ un centro sociale, un luogo di socialità, incontro, divertimento e organizzazione del tempo collettivo, di scambio di idee, visioni, energie e di saperi. Il Forte sperimenta un'organizzazione del proprio spazio e delle proprie attività basata sulla libera associazione di individui uniti/e da una progettualità e da un'etica condivisa. E' per questo che il forte sperimenta il non-lavoro e modelli di vita autogestiti, sperimenta un’altra socialità e un'altra economia perché è parte di una realtà immensa e variegata, di chiunque combatta ogni giorno perchè sia possibile un altro mondo, fatto di individui liberi/e uguali e solidali. Per questo il forte è antifascista, antisessista, antirazzista, antiproibizionista.